三星超車英特爾 Q2晶片銷售額稱冠 台積電穩坐第三

南韓三星電子 (005930-KR) 全球晶片產品銷售額在 2021 年 Q2 又再度站上全球寶座，是近 3 年來又一次超車美國對手英特爾 (INTC-US)，而台積電 (2330-TW) 仍穩坐第三。

《韓聯社》20 日 (週五) 報導，根據 IC Insights 的 McClean Report 最新資料，三星電子 Q2 的晶片銷售額報 202.9 億美元，季增 19%。

三星電子 Q2 的 IC 銷售額報 192.6 億美元，OSD 光電、感測器和離散元件的銷額報 10.3 億美元。

IC Insights 表示，在 DRAM 和快閃記憶體的強勁需求及價格上揚助攻下，使得三星電子得以超車英特爾，是從 2018 年 Q3 以來首見。

英特爾 Q2 的晶片銷售額報 193 億美元，季增 3%。而台積電在同時期的晶片銷售額報 133.1 美元，季增幅度同樣是 3%。

第四名是南韓的 SK 海力士 (000660-KR)，Q2 的晶片銷售額報 92.1 億美元、季增 21%。第五名是美國美光科技 (MU-US)，銷售額報 76.8 億美元，季增 16%。

IC Insights 預測，因本季的記憶體需求仍相當穩固，三星在 Q3 可能以 223 億美元的銷售表現坐穩龍頭位子，英特爾則可能落後三星 35 億美元。

報告內容顯示，Q2 晶片銷額前 10 名的半導體製造商合計銷售額達 955 億美元，季增 10%，優於業界整體平均的 8% 增長率。

在前 10 名當中有兩家台灣公司，而美國公司有 6 家，南韓公司也有兩家。當中包括 4 家無晶圓廠，分別是聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US)、輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US)。