縮表時程恐後延 美元回貶 人民幣中間價升 164 基點

受到經濟數據不振，投資人預期聯準會縮表時程將延後，帶動投資人重新追逐風險，美元指數回跌。周二 (24 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 164 基點，報 1 美元兌 6.4805 人民幣。

近期人民幣匯率一直保持在 1 美元兌 6.5 人民幣下方震盪，有分析人士指出，人民幣雙向波動成為常態。隨著匯率市場化改革進一步推動，人民幣匯率彈性將不斷增強。

業內人士認為，目前市場避險情緒升溫，預計短線人民幣恐有壓力。但從中長線角度來看，人民幣後勢仍將維持韌性。專家表示，市場避險氛圍較強時，人民幣兌美元雖貶值，但整體表現優於大部份的非美貨幣。

縱觀全球貨幣市場，美元與人民幣雙雙走強各有驅動因素：美元受避險因素支撐，保持強勢；人民幣則受旺盛結匯需求支撐，凸顯韌性。

此外，法國外貿銀行對於長期美元走勢表達悲觀看法，主要因為法國外貿銀行認為 2022 年美國經濟成長恐呈現疲軟，這將對美國貨幣政策、長期利率、股票和美元產生重大影響。

他們認為今年美國通膨問題會變得嚴重，將導致購買力大幅下降，進而衝擊消費意願。另一方面，美國企業面臨非常嚴重的招聘難題，因勞動力與企業需求之間的結構性問題，使得許多美國人放棄尋找工作，這些都將削減就業率恢復的趨勢。

若美國在 2022 年的經濟成長明顯不如預期，美國有機會繼續實行擴張性貨幣政策，長期保持低利率，導致美元貶值。

在前一個交易日大升逾 200 基點之後，今日早盤離岸人民幣保持弱勢震盪。截至上午 09:40 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4823 人民幣，貶值 72 基點，幅度 0.11%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4807 人民幣，升值 9 基點，幅度 0.01 %。

