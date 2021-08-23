〈中國新標語：共同富裕〉產業公平競爭 反壟斷促均富

中國中央財經委員會提到未來要「共同富裕」一語，並納入十四五計劃之中，外界直覺反應就是人民所得走向均富，縮小貧富差距。不過企業的均富也是能擴大解讀「共同富裕」之處。

中國近期推出的反壟斷，大方向就是有要讓企業「均富」的意味，強調市場「公平」競爭，要求大企業不能利用自身優勢，吃客戶豆腐，或是將產業進入門檻拉高。

最明顯的就是對互聯網產業的加強監管。這個產業過去的發展模式是，新開出一個商業模式，吸引大大小小科技公司在當中競逐，直到最後贏者全拿，後起之秀已難對抗贏家的地位。從電商、團購、外賣、短影音、共享汽車、共享單車等都是如此。

而在互聯網產業發展最輝煌就屬阿里巴巴 (9988-HK) 和騰訊(0700-HK)，兩者透過金錢建立起的門檻，使得兩家公司各自建立起屬於自己的商業帝國，中國排名前 30 大的 App 中，逾 20 個都來自兩家龍頭。

在這發展過程中就出現產業亂象，最有名的就是「殺熟」及「二選一」。前者指的是同樣的服務和產品，卻用不同的價格賣給不同的用戶，用經濟學來說叫「價格歧視」。事實上，企業可以利用這個機制達到獲利極大化。

至於「二選一」則是拍賣或是電店平台針對平台內商家提出要求，禁止他們在其他競爭性平台開店或參加促銷活動。

此外還有網科龍頭常利用自身雄厚資金進行併購，但卻未依相關程序向主管機關申報，試圖繞過反壟斷審查，滴滴、阿里巴巴、騰訊等都為此吃下罰單。

而中國政府意識到上述的不公平競爭將拉大企業間的財富差距，也將扭曲經濟發展，導致社會資源朝向這些企業集中，開始大刀闊斧整頓產業秩序。

(圖片: AFP)

如同騰訊總裁劉熾平在第二季財報會議上指稱，過去中國針對網路產業的監管力道較為寬鬆，但隨著網路產業蓬勃發展，政府加強管制是可以想見，短期內還可能會有更多的法規推出，當然網科企業要去適應逐漸強化的監管制度。

中國近期強調反壟斷的時間點除了「共同富裕」的戰略目標外，也是搭上全球反壟斷的浪潮。美國聯邦眾議院司法委員會旗下的反壟斷小組去年 10 月就曾發表一份 400 多頁報告，直言批判 Google、蘋果、臉書、亞馬遜四大科技巨頭透過「致命性的併購」重創競爭對手。而過去 Google、英特爾曾被歐盟以壟斷之因，開出天價罰款。

反壟斷的目的就是保障小企業以及產業的創新能力，以及防止資源被大公司壟斷。當下全球主要國家同時針對網科企業祭出反壟斷調查，主要著眼於網路發展已經與民眾生活息息相關，甚至可說是生命共同體。

因此各國政府希望從互聯網產業中拿回主導權，保障產業內的公平競爭。若從中國角度來看，這也是中國式的社會主義的一個「均富」概念。

