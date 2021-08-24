〈台股盤中〉貨櫃三雄壓盤 漲點收斂至百點內 拚守16800點

美股四大指數周一全面收紅，台積電 ADR 也勁揚，台股今 (24) 日早盤延續昨日氣勢，一度大漲逾百點，重返 16900 點，不過隨著貨櫃三雄賣壓出籠，漲點收斂至百點內，一度跌破 16800 點支撐，預估今日成交量約 4500 億元，較昨日增加。

權值股方面，三王走勢分歧，台積電表現最強勢，漲幅 1% 以上，站穩五日線，鴻海也在平盤之上，聯發科則開高走低、翻黑小跌，傳產則由台塑化大漲近 3%，領軍四寶扮演穩盤要角，國泰金、富邦金也力守盤上。

觀察資金流向，隨著貨櫃三雄昨日重新揚帆，今日航運交投續熱，成交比重高達 45%，冠居所有類股，電子則居次，僅約 42%，鋼鐵、金融則各約 2%。

貨櫃三雄今日均開高走低，指標股萬海早盤漲幅一度近 4%，但高檔賣壓沉重，盤中紅翻黑，下挫 1% 以上，長榮、陽明也同樣觸礁，雙雙下跌表態，不過，散裝航運表現則相當強勢，包括四維航、裕民、志信漲幅皆達 1% 以上。

盤面弱勢股為面板族群，最新面板報價跌幅高於預期，凸顯景氣面臨反轉壓力，不論面板三傑、驅動 IC 族群，今日同步應聲重挫，群創、友達及彩晶跌幅至少半根跌停板，聯詠、矽創、天鈺、敦泰也大跌 2% 以上。