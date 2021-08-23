台股強漲站上16700點 外資終結連4賣 三大法人買超184.69億元

台股今 (23) 日多頭回神，半導體三雄領軍攻高，電、金、傳百花齊放，散裝、貨櫃航運族群噴漲，帶動加權指數終場強彈約 400 點，收在 16741 點，站上 5 日線，並創 3 個月來最大漲點，成交值僅 3635 億元。外資終結連 4 賣，三大法人同站買方，共買超 184.69 億元。

台股終於止跌，觀察法人籌碼變動情形，外資終止連 4 賣，反手買超 141.99 億元；投信持續加碼台股，買超 17.37 億元，已連 5 買；自營商同步買超 25.29 億元，三大法人合計買超 184.69 億元。

台積電一度大漲逾 3%，最高來到 572 元，終場收 566 元，市值攀至 14.67 兆元，單日市值大增 3630 億元；聯電上漲半根停板，收在 58.6 元，單日市值也增加 360 億元。晶圓代工廠世界先進一度亮燈漲停，終場漲 5.3%。

其他權值股方面，日月光投控、台達電、矽力 - KY 等電子股，漲勢也不俗；台塑四寶全面上漲，其中台塑及南亞漲逾 2% 最為強勢；富邦金領軍金融股走強，勁揚超過 3%，逼近 80 元大關，國泰金、元大金漲逾 2%；中鋼、台泥等原物料傳產股均在盤上表現。

隨著 BDI 指數衝破 4000 點大關，各式船舶日租金水漲船高，激勵散裝船族群股價全面衝上漲停，包括慧洋 - KY、裕民、新興、中航、台航、四維航等，貨櫃航運股萬海同步亮燈漲停，達 248 元，長榮、陽明大漲 6-8%。整體運輸類股指數終場大漲 8%，買氣回籠。

聯發科回神強彈逾 4%，站回 900 元大關，帶動 IC 設計股走強，瑞昱上漲 2.8%，高速傳輸 IC 廠創惟連噴 2 根漲停，敦泰、聚積、力旺、矽統、偉詮電、晶豪科等均大漲逾 5%。ASIC 廠世芯 - KY 全年營運獲外資看好，激勵股價直奔漲停，收復所有均線。

值得注意的是，國產的高端新冠疫苗今天起開打，總統蔡英文率先完成接種，不過，高端股價開高走低，早盤上漲逾 4%，但隨即震盪走跌，終場重摔逾 5%，大股東基亞、云辰及負責原液代工的台康生技，股價同步翻黑下挫。