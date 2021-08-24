環宇-KY轉投資合資方縮手 估受影響有限

環宇 - KY(4991-TW) 轉投資常州承芯營運持續虧損，主要股東之一的江蘇卓勝微因應中國國產替代，公告將調整資金募集、產線優化措施，市場擔憂此舉恐不利常州承芯營運，對此，環宇表示，因卓勝微持股比例不高，也未有董事席次，評估影響有限，未來雙邊仍持續有合作空間。

江蘇卓勝微公告，將優化調整產線，計畫將原與晶圓代工廠合作建立生產線，調整在公司自有廠房自建產線，因應中國國產替代加速、評估合建產線無法滿足需求等，加上無錫自有廠房近期完成封頂，所做的評估調整。

卓勝微也補充，與代工廠合建的生產線受疫情影響，建設進展不如預期，加上共建產線涉及具體權利、責任、知識產權、利潤分成等多項合作細節，運營維護等都受疫情影響，造成溝通困難。

常州承芯是環宇在 2019 年底與晶電 (2448-TW) 旗下晶品光電 (常州) 共同投資，主要開發 6 吋化合物半導體無線射頻晶圓代工、光電晶圓代工業務，雙方持股各約 32%、18%，卓勝微旗下江蘇芯卓投資則持股約 8%，其他股東還包含常州仟朗實業、上海翰邁電子等。

對於轉投資合資方擬變更投資措施，環宇認為，由於卓勝微持股比例不高，也未有承芯董事席次，不影響營運，承芯目前也持續有小量訂單生產，並認為未來雙邊都仍有合作空間。

環宇去年以來營運持續受轉投資拖累，展望未來，環宇表示，常州承芯已具備獲利能力，但考量生產規模、需求，持續有機器設備擴充計畫，因此折舊費用偏高導致虧損，環宇也將參與常州承芯新一輪增資，將再投資人民幣 2 億元 (約新台幣 8.59 億元)，在考量自身資金需求，此次並未依原持股比例認購，估增資完成後，持股比例將降至 3 成以下。