中華開發創新基金領投XREX金融科技 新一輪融資加倍投資

開發金 (2883-TW) 旗下中華開發資本今 (24) 日宣布，中華開發創新基金看好區塊鏈應用技術的未來性，再度參與 XREX 新一輪融資，此次不但領投而且加倍投資。

中華開發創新基金自 2017 成立至今，針對網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務等四大領域展開投資。在網路雲端領域看好區塊鏈應用技術的未來性，於 2019 年投資金融科技公司 XREX。

XREX 昨日完成新台幣 4.7 億元（美金 1700 萬元）Pre-A 輪融資，金額是原訂目標的兩倍；此輪由中華開發領投。開發創新基金總經理郭大經表示，做為 XREX 早期投資人，見證該公司營收快速成長，在法令遵循的堅持與力道更是有目共睹，因此決定在這一輪領投並加倍投資。

郭大經進一步分析，為了推進新興市場的普惠金融，XREX 以區塊鏈技術提供數位貨幣與法定貨幣轉換服務，此輪資金將有助 XREX 整合各國法幣管道、加速取得國際金融執照、對接全球金融機構，並與數位錢包服務商建立策略性夥伴關係。

XREX 共同創辦人兼執行長黃耀文表示，此輪由中華開發資本領投，獲美國、加拿大、德國、愛沙尼亞、新加坡、日本、香港及台灣的銀行、國際創投與金融科技專業投資人的支持，其中更不乏上市公司，彰顯 XREX 在合規與遵循監管所繳出的實績獲得認可。

在此之前，XREX 已於 2019 年完成新台幣 2 億元（700 萬美元）的種子輪融資，當時由 AppWorks 領投，並獲得國發基金、Skype 共同創辦人 Tovio Annus、Metaplanet Holdings、萬豐資本、中華開發、美商中經合集團，以及幣託的注資。

黃耀文強調，XREX 許多團隊成員曾在發展中國家生活、工作，切身感受新興市場痛點，看見當地跨境金流商沒有取得美元的安全管道而痛苦掙扎，因此認為區塊鏈技術的最佳應用在於推進全球普惠金融。

對此，郭大經表示，推動普惠金融正好切合開發金控集團在推動 ESG 的重點方向，為協助新創業者，開發創新基金將持續積極與各界合作，同時會以開發創新加速器作為新創企業孵化平台，持續為新創業者提供所需的相關資源及服務。