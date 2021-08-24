全球央行年會將登場 聯準會立場左右美元走勢

全球央行年會將在 26 日登場，FXTM 富拓市場分析師陳忠漢表示，如果聯準會進一步釋放支持縮表，預料將推升美元進一步走強，黃金、美股則面臨回檔壓力。

陳忠漢說，聯準會看似愈來愈接近著手縮減疫情期間實施的購債等量化寬鬆措施，且這些措施為金融市場提供了強而有力的支援，根據日前 FOMC7 月會議紀錄顯示，聯準會很可能在今年底前開始縮減購債規模。

根據過往經驗，決策者通常會在研討會上進行公開討論，期間或許會對聯準會下一步政策舉措作釋出些許暗示，一旦傳遞出這樣的資訊，就可能引發多種資產類別大幅波動。

部分市場人士認為，鑒於近幾個月已不斷有聯準會官員表態支持縮減購債，因此會議不會產生較大的影響，但也有投資者認為官員們可能會作出一些政策轉向的暗示，對於市場震動要有心理準備，各資產類別選擇權的部位變化將反映出市場的預期。

但陳忠漢也說，如果鮑威爾日前演講提及，對聯準會即將宣布縮表的想法潑冷水，則美元可能自近期高點回落，同時給黃金和股市多頭帶來一定的支撐。

陳忠漢認為，如果數據顯示美國經濟復甦勢頭強勁，聯準會將被迫提前啟動縮債，市場很可能不太在意鮑爾的鴿派言論，而是相信聯準會收緊政策的步伐或許已經落後於通膨曲線。