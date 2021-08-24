指數想化解頭肩頂 就差一個條件

大盤本週畫面一轉，連漲兩天，週一大漲 399.9 點成交量 3635 億週二上漲 76 點成交量 4131 億，更大的成交量漲幅卻是更小，原因在於技術面壓力大，怎麼化解頭肩頂的壓力？

其實一個台積電股價直上雲霄就可能化解，但是融資的增加就會影響其他個股大戶的持股信心，演變成短線急漲就有人獲利出場，週一航運貨櫃三雄全部大漲週二就開高走低，面板外資還繼續降低評等，也是融資重災區，反之融券升高的車用電池美琪瑪就創高；MCU 的新唐創新高；miniled 驅動 IC 的聚積，當然這些題材上分別有車電、蘋果新品受惠等等加上聰明資金找尋最強標的操作也是要小心追高的風險。

當下的操作策略急跌時佈局，急漲時獲利賣出，除了少數能一路創高，最好設立停利點，預期獲利目標不要抓太遠，等時間來化解市場籌碼問題，融資能有效降低，融券能逐步上升，那麼就可能讓籌碼好轉，搭配第三季號稱不旺的電子旺季，依然是大有可為，蘋果供應鏈題材、電動車題材還有半導體上游晶圓代工 IC 設計以及設備廠商都是未來的機會。

Telegram 官方頻道：https://t.me/fsb688

Line@頻道：https://line.me/R/ti/p/%40354hudvs

專人諮詢：02-25415555

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險