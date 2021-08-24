劉揚偉：下半年需求比想像大 Delta疫情恐使缺料時間拉長

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (24) 日表示，下半年需求比想像的大，但主要問題還是在供應鏈，受到 Delta 變種病毒的影響，缺料影響時間會比原先預估到明年第二季，可能會再拉長一點。

劉揚偉認為，下半年景氣整體來說需求仍存在，且資金、買氣都在那裏，比想像還要好，主要還是各國貨幣寬鬆政策、疫情紓困，大家會持續買東西，但供應鏈產能不是說有就有，需要幾年時間增加。

劉揚偉進一步指出，下半年缺料對鴻海的影響，現在看到狀況跟先前法說會接近，可能會有一些影響但不大，內部預估影響 10% 出貨，其中已包含追貨的情況。

他舉例，假設年初看到客戶要 100 的貨，結果追到 130-140，多出來的 30-40 可能客戶有追貨但還是追不到，但 100 還是做得到；這主要就是受到缺料影響，廠商會有預期心理而積極追貨，但撇開這個因素，出貨狀況就是符合原本預估，並沒有受到影響。

至於鴻海子公司鴻揚創投辭去子公司鴻準 (2354-TW) 董事，劉揚偉解釋，目前鴻海集團中央在做轉型升級，也會陸陸續續看到其他子公司，不只是鴻準，各子公司都會有這樣的變化。

劉揚偉也表示，疫情因為 Delta 的關係變嚴重，大家看到美國的狀況是蠻可怕的，希望台灣不要受到影響。