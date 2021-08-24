比特幣站回5萬美元後 多頭將目標看向10萬美元

比特幣自 5 月以來首次觸及 5 萬美元之後，多頭士氣大振，再次鼓吹其價格有望在年底前突破 10 萬美元關卡。

Oanda 的高級市場分析師 Craig Erlam 在周一 (23 日) 的報告中說，比特幣重新奪回 5 萬美元，這是心理上巨大的勝利，無疑讓市場的焦點又回到—還要花多久會再一次創下新高？

Erlam 指出，自從比特幣來到 2 萬美元，市場就一直有這樣的期待，如今人們已經將價格目標看向 10 萬美元。

據 Coindesk 報價，至台北時間周二 (24 日) 下午 15:05，比特幣價格報 49846 美元，在盤中跌破 5 萬美元後，暫時已擺脫本日的低點，24 小時跌幅約 0.5%。

(圖表取自 coindesk)

短期來看，比特幣的下一個阻力點是 51000 美元。但市場分析師補充說，積極的交易動能仍有利比特幣多頭。

Erlam 表示，Paypal 繼續大力支持加密貨幣，將向英國客戶推出這一產品，這一利多來得正是時候，表明加密貨幣朝向獲得更多接受再次邁進。

GlobalBlock 的銷售交易員 Marcus Sotiriou 表示，比特幣這次站上 5 萬美元，但市場狂熱程度低得多，這意味著可能有更多的上漲空間。

Sotiriou 指出，上次比特幣價格為 5 萬美元時，Google 趨勢比現在高得多，表明散戶狂熱還未進場，這一周期有望有更長的路可走。