比特幣回升至近期高點 助加密貨幣市值重返2兆美元上方

隨著比特幣價格在周末期間上漲，加密貨幣整體市值回到 2 兆美元上方。至台北時間周一 (16 日)，比特幣價格仍維持在近日高點附近。

據 Coindesk 數據，至台北時間 15:45，比特幣價格報 47446 美元，24 小時漲幅 2.8%。上周末其價格一度飆高至 48000 美元上方，為 5 月 17 日以來最高。

(圖表取自 coindesk)

比特幣在 6 月和 7 月被大量拋售，直到近日復甦。據追蹤數位價格的 CoinMarketCap 數據，上周六的高點，幫助加密貨幣整體市值收復 2 兆美元關卡，是自 5 月中旬以來的首次。

加密貨幣市場在夏季面臨許多不利因素。其中最大的一項，是中國當局重新進行監管審查，並加大打擊力道，迫使比特幣採礦業務關閉，並轉移到其他地方。這是比特幣一度跌破 3 萬美元關卡的重要因素。

與此同時，美國參議院上周通過了一項大規模的基礎設施法案，並保留相關對加密貨幣的監管措辭。這雖然被視為對加密社區的打擊，但有人表示，這表明美國政府正在認真對待這一行業。

風險投資和交易公司 Kenetic Capital 創辦人 Jehan Chu 指出，短期內受到這些監管障礙影響，加密貨幣難以飆漲。他認為，比特幣有望升至 5.5 萬美元，但投資人應該預計隨後可能回落，甚至摔至 3 萬美元下方，來為之後的長期穩定價格奠定基礎。

他預測，至 2022 年，比特幣有望站上 10 萬美元。

加密貨幣交易所 Luno 的業務發展主管 Vijay Ayyar 認為，比特幣正逼近 48000 美元至 50000 美元之間的阻力位。如果順利衝破此一關卡，那麼就有望回升到歷史高點。