〈新光金法說〉新光人壽擬射三箭 持續提升投資收益

新光金 (2888-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，其中新光人壽上半年投資收益年成長 8.4%，展望未來，將以外幣保單投資海外固定收益獲取穩定利差，並持續投入投資等級債券，同時擇優佈局績優股，持續提升投資收益。

新光金上半年合併稅後純益為 136.2 億元，較去年同期成長 74%；EPS 為 1.04 元；合併股東權益較前一季底提高 7.2%、達 2480.4 億元，每股淨值為 18.6 元。

新光金繳出獲利躍進的成績，主要是新光人壽受惠投資收益提升及負債成本持續改善，上半年合併稅後純益為 84.9 億元，較去年同期增加 77.8%；合併股東權益達 1627.9 億元，較前一季底提高 8.7%，淨值資產比率為 4.93%。

新光人壽截至 6 月底，海外固定收益投資金額逾 2 兆元，資金主要配置美元計價債券，北美洲及歐洲為主要投資區域，合計佔海外固定收益部位 61.8%；而公司債部位皆為債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散風險。

為控管避險成本，彈性調整避險比率及靈活操作一籃子貨幣策略，避險前經常性收益率為 3.08%，年化投資報酬率為 3.84%。

新光人壽上半年外幣保單初年度保費達 168.7 億元，佔初年度保費比重 77.0%。初年度等價保費 (FYPE) 為 85.3 億元，FYPE/FYP 比率自去年同期 36.7% 提升至 39.0%；負債成本較 2020 年下降 4 bps 至 3.79%。

產品策略方面，新光人壽將持續推動外幣保單及價值型商品銷售，以外幣保單投資海外固定收益獲取穩定利差、優化資產負債配合、維持新契約價值利潤率及累積合約服務邊際 (CSM)。

展望未來投資策略，新光人壽表示，每日監控市場訊息，並嚴控市場、信用、作業三大風險，以快速因應市場變化，並以多樣化資產配置包括股票、信用、外匯、不動產、放款等，透過海外投資以分散風險及提高收益率，其中，將持續投入投資等級債券，增加固定息收，並佈局趨勢向上且獲利成長的績優股。