閎康布局全球四大地區 大啖半導體商機

半導體檢測龍頭閎康 (3587-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長謝詠芬表示，全球半導體業成長趨勢明確，閎康自 2015 年起進行國際化、高質量的實驗室布局，目前在台灣、上海、廈門和日本名古屋均設有實驗室，可搶吃全球半導體商機。

閎康表示，隨著各大晶圓廠邁入先進製程，加上中國自主化、第三代半導體、汽車電子等需求上揚，推升公司營收、獲利攀升，今年上半年稅後純益 2.6 億元，較去年同期翻倍，每股純益 4.21 元，預計下半年將延續成長力道。

閎康指出，公司身為半導體研發實驗室龍頭廠，擁有台灣和中國唯一擁有 TOF-SIMS(飛行式二次離子質譜儀) 的獨立實驗室，除了原有第三代半導體，因具備更靈敏及 3D 立體成份磊晶檢測，也可提供 VCSEL(垂直共振腔面射雷射) 元件檢測解決方案。

閎康看好，未來隨著眾多電子產品使用 VCSEL 3D 感測技術，以及高功率元件趨勢，高質量設備將可強化公司與客戶間的黏著度。

閎康 2015 年開始進行海外擴張，大舉增加資本支出，每年約有 6-8 億元的資金投入，使得公司須攤提大量折舊費用，且因較同業以快速的年限進行攤銷，導致毛利率一度從 41-45%，下降至 30% 左右。

不過，隨著過往五年投入設備折舊年限陸續到期，加上材料分析 (MA) 與故障分析 (FA) 等高毛利業務提升，今年上半年毛利率達 35.55%，已大幅優於去年同期的 27.07%。

閎康去年稅後純益 3.85 億元，每股稅後純益 6.18 元，今日股東會也通過盈餘分配，每股配發現金股利 4.5 元，創下歷史新高。