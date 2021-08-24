〈聚陽股東會〉全年從最樂觀變「相當好」 越南停工影響將逐漸淡化

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長周理平表示，受到越南疫情影響，南越 2 個廠停工，但預計 9 月中下旬可望復工，影響會越來越小，第三、四季營收都可望維持高檔，雖然有疫情干擾，全年不敢用「最樂觀」，但還是相當好，表現也是最佳的一年。

周理平表示，目前客戶訂單需求還是相當滿，但除了疫情外，海運船期、原物料等都是不確定因素，原本年初認為今年會是「有史以來最樂觀的一年」，現在不敢用最樂觀，但仍是表現最佳的一年。

越南方面，周理平指出，目前南越大湖志明市的確有加強防疫管控，聚陽在南越有 2 個廠，占整體產能 13%，不過，目前 75% 的訂單都已經轉到其他產區生產，剩下 25% 則可靠復工後加班補上。

周理平認為，8 月受停工影響最嚴重，預計營收將較 7 月回落，但 9 月可望反彈；以季度表現來看，第三季雖然仍是全年高峰，但受到停工影響，毛利率估會呈現短期回落。

而第四季預估影響將更小，加上旺季遞延效應下，營收將延續第三季的高檔水準，可望繳出同期年增福最大的表現。

但周理平也強調，疫情要能抑制下來，關鍵還是在疫苗，目前越南廠區的員工也陸續接種，預計到年底，越南廠區的員工都將施打完第一劑疫苗。