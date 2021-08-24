〈禾聯碩股東會〉全年拚維持賺一股本 明年擬調漲產品售價

家電廠禾聯碩 (5283-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長蔡金土表示，今年原物料成本翻倍成長，僅少部分家電產品微幅調整售價，下半年將積極拓展差異化產品，力拚全年營運不衰退、獲利維持賺超過一股本，明年家電產業也將陸續反映成本、預估約調漲 5%。

蔡金土坦言，塑料、銅等原物料價格飆漲，貨櫃價格近期大漲逾 4 成，加上晶片供給吃緊，家電晶片生產時程受排擠，多種不利因素下，今年整體家電產業營運非常艱辛。

蔡金土表示，下半年將主攻小家電產品，尤其今年上半年業績年增 3 成，看好動能將延續，並推動差異化商品，如抑菌風扇、咖啡機等，另外大型白色家電則看好疫情帶動冰櫃需求大增，將原本掀蓋式冰櫃改造成直立式冰櫃。

副總經理雷鎵駿補充，今年 5 月疫情再度爆發，主要賣場通路人流下滑，加上去年基期高，上半年營收成長幅度有限，預期隨著天氣好轉、賣場人流回籠，及多項新品挹注下，下半年營收力拚回升。

蔡金土指出，目前銅、鐵等原物料成本居高不下，其中，冷氣占整體成本超過 10%，不過業界尚無法完全反映原料成本，除自行吸收成本、影響利潤外，也透過縮短頻率與快速輪動品項推銷，分散成本。