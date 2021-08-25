路透：台灣讓美國在晶片短缺問題上放心

經濟部長王美花日前與美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅會談後，於周二（24 日）表示，我國正盡其所能解決全球半導體短缺問題。由於全球晶片短缺問題，導致一些汽車製造商產線停工。

美國密西根州與俄亥俄州民主黨參議員上周尋求台灣政府幫忙協助解決晶片荒問題，因為我國是全球主要的半導體生產商，因此視為解決該問題的核心。

王美花與 AIT 處長孫曉雅周一的會議中有談到晶片短缺問題，王美花說：「台灣會盡最大的努力協助。」並表示今年上半年微控制器（MCU）車用晶片產能將比去年同期增加 60%。

此外王美花也親自聯繫國內半導體廠商，盼能加快生產速度，並且一再強調政府與業界正在盡最大的努力協助解決問題。經濟部表示，到 2021 年第四季，全球車用晶片供需有望達到「平衡」，進一步紓解全球緊缺狀況。

路透報導指出，晶片供應問題已呈現出強烈的外交色彩，因為美國是台灣在國際地位上最重要的支持者與武器供應商，而這次的晶片短缺問題台灣也向美國保證在供應方面會盡其所能，尤其是在台灣面臨來在中國日益增加的軍事壓力之際。

上個月全球最大代工晶片製造商台積電 (2330-TW) 表示，從本季開始，客戶的車用晶片短缺問題將逐漸緩解，但仍預估半導體產能吃緊可能會延續到明年。

而蘋果 iPhone 代工商鴻海 (2317-TW) 本月警告，需要密切關注亞洲不斷惡化的新冠疫情，觀察是否可能會進一步擾亂全球科技供應鏈。