Waymo自駕車啟動試乘計畫 拚3年內進駐舊金山

Alphabet 旗下自動駕駛技術公司 Waymo 周二（24 日）已開放部分舊金山市民乘坐自動駕駛 SUV，並希望在 3 年內向該市所有民眾開放自動駕駛租車服務，要讓舊金山成為 Waymo 的第二大市場。

Waymo 周二在部落格文章提到，將推出一項名為 Trusted Tester 的研究項目，當地居民可以透過公司的 Waymo One 應用程式註冊後，預約搭乘 Jaguar I-PACE 純電跑車型 SUV，並提供搭乘意見回饋。

不過 Waymo 正在挑選測試對象，預計名單將會逐漸擴大到數百人，而且被挑選的測試對象須完全對乘車細節完全保密。但對於確切測試人數並為做出正面回應。

據外媒 The Verge 報導，乘客需要簽署保密協議才能參加這項計畫，且儘管是自動駕駛車輛，但依舊會分配一位司機以備不時之需。

Waymo 的資深產品經理 Sam Kansara 表示，公司自動駕駛汽車推出的速度比預計的要慢，並說還有很多事情要做，目前這一步是為獲得更多行車資訊，如此一來便能豐富自動駕駛的行車路線圖。

有媒體報導指出，一些員工對公司緩慢的發展步調感到失望，Waymo 有幾名員工在過去幾個月內陸續離職，其中也包括前執行長。

Waymo 最初是 Google 約在 10 年前開始的自駕汽車計畫，後來 Waymo 成為 Google 母公司 Alphabet 旗下的一家獨立公司，於 2017 年在美國鳳凰城公開測試自駕車，並在 2020 年正式在該市推出這項服務。目前 Waymo 只有鳳凰城推出自駕服務，其他城市則在測試階段。

至截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.17%，每股暫報 2,833.1 美元。