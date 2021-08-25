硬碟股下滑 分析師：遭2大因素拖累 硬碟供需趨於扁平或弱化

硬碟廠 Seagate 和 Western Digital 遭 Edgewater Research 分析師 Kevin Rottinghaus 對供需兩端發表謹慎評論後，週二股價承壓下挫。

Seagate (STX-US) 下跌 5.59 美元或 6.10%，收 86.07 美元。Western Digital (WDC-US) 下跌 1.52 美元或 2.44%，收 60.76 美元。

Rottinghaus 對這兩家股票評級均為「中立」，其研究報告指出，雖然供應鏈的複雜性使其難以確定需求的實際水準，但硬碟市場至 8 月中旬的這一季度似乎「趨向一致或疲軟。」

由於零件供應問題仍使 PC 和伺服器的生產受限，PC 相關的硬碟需求似乎正在弱化，以企業為中心的模型「趨於扁平」。

PC 和伺服器組件的關鍵零件短缺，導致相關市場也被遭殃，其中就包括硬碟。他指出，東南亞因疫情而發生的生產問題恐對 12 月季度的硬碟供應構成風險。

Rottinghaus 還表示，由於亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 去化之前購買的庫存，高容量近線存儲 (nearline drives) 的產業出貨量恐較 3 月季度減少 50 萬台之多。

他也看到，加密貨幣礦工的需求消散，而該需求是今年稍早推升大容量驅動器需求的因素。

Rottinghaus 表示，先前一陣子不斷漲價的高容量近線存儲，2022 年上半年價格可能會返回到偏低個位數百分比跌幅。

Rottinghaus 認為，鑑於需求和生產面臨多重風險，他對硬碟股採取「更加謹慎的立場。」