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SEC嚴審中概股 逾250家在美上市中企財報揭露新規定

鉅亨網編譯余曉惠
SEC嚴審中概股 逾250家在美上市中企財報揭露新規定 (圖:AFP)
SEC嚴審中概股 逾250家在美上市中企財報揭露新規定 (圖:AFP)
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SEC美國證券交易委員會中概股中國企業中企赴美上市空殼公司借殼上市VIE產業監管中國美國IPO

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 周二表示，將要求超過 250 家在美國掛牌交易的中國企業，明年初開始，需在財報告知投資人潛在的政治和監管風險。

詹斯勒接受彭博訪問表示，明年初開始，將要求在美上市中企加強財報資訊揭露，包括說明公司是否在他處設置空殼公司。此舉目的在提供給投資人「完整而公平的公開資訊」。

最新舉措是 SEC 對中國加強科技公司監管的回應，但詹斯勒周二拒絕評論滴滴 (DIDI-US) 上市風波。SEC 上個月宣布暫緩受理中企 IPO，直到業者改善資訊揭露。

這些被要求提升資訊揭露的在美上市中企，許多是北京最近施壓的大型科技公司，包括阿里巴巴 (BABA-US) 和百度 (BIDU-US)。

詹斯勒拒絕說明中國企業不守規定需面臨的處罰，僅表示 SEC 有多種權力可應用。他也拒絕說明暫緩受理中企 IPO 的措施會實施多久。

SEC 曾表示，希望提升企業資訊揭露，並要求中概股進一步解釋公司結構。因為美國有很多上市中企透過「可變利益實體」(VIE) 上市，代表美國投資人買進的其實是總部設在海外 (通常是開曼群島) 的空殼公司股票。

詹斯勒表示，企業若不守規定，最快 2024 年會被下市。

目前美國有 281 家中國企業的股票在美股交易，其中超過 100 家總部設在香港。

北京當局周一頒布新指引，承諾與美國證券機關合作，加強審計。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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