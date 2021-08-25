王道銀行簽署赤道原則 授信落實永續金融

王道銀行 (2897-TW) 正式簽署「赤道原則」（Equator Principles, EP），成為國際組織赤道原則協會的一員，為全球第 124 家簽署赤道原則的金融機構。王道銀行表示，未來將依循赤道原則的風險管理標準，檢視專案融資業務的環境與社會面向潛在風險，以落實永續金融。

赤道原則為國際金融機構採用的一套風險管理框架，用以協助金融機構鑑別、評估和管理一定金額以上專案融資業務可能產生的環境與社會風險，透過提供金融機構執行專案融資業務時，應善盡的盡職調查和監控規範，協助機構做出負責任的風險決策。

王道銀行自 2015 年起，即將赤道原則之精神納入專案融資及企業授信中，將企業客戶是否善盡環境保護、誠信經營、風險管理等永續相關議題列為授信風險評估項目。

為了進一步落實責任授信，王道銀行正式簽署赤道原則，成為全球第 124 家簽署赤道原則的金融機構。除了簽署赤道原則之外，身為台灣首家通過 B 型企業認證的金融機構，王道銀行向來積極結合金融本業落實企業社會責任，今年更於企業社會責任委員會之下設立綠色金融小組，逐步推展責任授信與責任投資相關舉措，期能發揮金融機構對永續的影響力，攜手客戶共同邁向永續之路，以呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）與綠色金融的國際趨勢。

王道銀行董事長駱怡君表示，王道銀行期許在簽署赤道原則之後，協同客戶一起努力，為地球永續盡一份心力。會以更嚴謹的環境與社會風險管理機制，落實責任授信，並能在追求業務成長的同時，兼顧環境、社會、治理（ESG）的正向發展。