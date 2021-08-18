QE退場訊號起 新興永續債大爆發 聚焦三主軸不怕「漂綠」

全球減碳議題刻不容緩。凱基投信今 (18) 日舉行線上記者會指出，歷史經驗顯示，QE 退場後，新興企業債三年後報酬逾 15%，而目前 ESG、減碳概念盛行，新興市場相關發債量爆發，看好綠債商機，然而進行永續投資時最怕僅是「漂綠」，標的選擇便是一大課題，建議可以聚焦「ESG、綠色永續、低碳排放」三大主軸的債券型基金，透過真永續投資綠色債券等題材，兼顧收息與成長，追求穩健的報酬空間。

凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，企業因為碳排放量需承擔的成本逐步增加，低碳將直接影響企業利潤，而能夠讓企業永續管理與利益共存發展的 ESG 機制，仍為金融市場關注的投資焦點。

劉書銘表示，伴隨美國總統拜登大推綠色新政，喊出四年將投入 2 兆美元於環保能源領域的口號，期望在 2050 年前達到零碳排經濟體的目標，也帶動全球各國紛紛響應，包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區，可望策動再生能源的龐大商機，激勵 ESG 相關基金成為話題。

劉書銘指出，綠色復甦浪潮成為金融市場顯學，無論是搭配永續投資學，或是追求低碳排放的目標，因關注氣候標準而調節的投資調性，成為各類企業轉型或邁入永續管理的盛行方針，加上綠色債券有望帶來溢酬效果，提供投資人較好的收益品質，近期就發現新興國家企業紛紛加入 ESG 主題債券發債行列，2021 年迄今，新興市場企業 ESG 主題債券發債量累計達 510 億美元，已超過 2020 年發債總量的 360 億美元，展現強勁的成長力道，也突顯新興市場綠債的投資價值。

劉書銘表示，市場雖釋出 QE 退場訊號，但評估實際 QE 退場將落在 2022 年初、待完全退場應於 2022 年 12 月底，距今仍有一段時間。根據歷史經驗，前次 QE 退場後，新興企業債長期投資的表現，三年後報酬表現超過 15%，優於美國高收益債、美國投資級債、美國公債等，長期屬於利好格局，這是選擇新興債的理由。

劉書銘指出，隨著今年下半年 QE 退場訊息浮現，也建議投資人適合採取長線資金進場的策略，趁勢布局新興市場企業債，進一步納入有 ESG 評級的債券題材，有助累積資產未來的成長空間。

以凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金為例，將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣共 4 種幣別；另外也具備累積型、月配型兩種選項；此外，手續費提供前收型或後收型 (N 類型) 的選擇，將於 2021 年 9 月 8 日起展開募集，由彰化銀行擔任基金保管機構，可靈活搭配出適合投資人收益期望的方案。