直得接單滿到年底 評估啟動第二波漲價、漲幅雙位數起跳

傳動元件廠直得 (1597-TW) 接單滿到今年底，訂單能見度可看至明年第一季，由於今年以來原物料價格持續高漲，內部正評估是否啟動第二波漲價，漲幅將從雙位數起跳。

另一方面，在產能供不應求下，隨著後段組裝產線人員持續增加，下半年營運可望優於上半年。

直得受惠半導體、5G 等需求持續暢旺，今年以來訂單滿手，上半年稅後純益 1.5 億元，年增 53%，每股純益 1.85 元，上半年獲利已超越去年前三季。

雖然直得接單滿載，產線人員也加班趕工，但由於後端組裝產線缺工，因此面臨「有機台、沒人可操作」的情況，不過，隨著新進產線人員陸續上線，下半年稼動率將逐步上揚。

另一方面，因應去年新台幣強勢升值，直得今年 3、4 月調漲產品報價、漲幅約 5%，而在鋼材等原物料價格維持高檔下，近期同業包括上銀、全球傳動價格陸續喊漲，直得也正評估啟動今年第二波漲價，漲幅雙位數起跳。

直得樹谷新廠一期廠區已完工，正進行滾珠螺桿與機器設備測試，二期廠區鷹架已拆除，與規劃時程相近，未來將建立全自動化、智慧化工廠，跨入智慧化供應鏈，藉此開發更高階的客戶。

直得前 7 月累計營收 10.74 億元，年增 35.2%；第二季稅後純益 0.83 億元，季增 25.7%，年增 53.7%，每股純益 1.03 元。