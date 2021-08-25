〈台經院看景氣〉疫情無礙房市走多 928檔期旺季效應可期

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 7 月營建業營業氣候測驗點，較上月上揚 1.74 點至 103.02 點，終結連 4 跌，台經院指出，即便政府祭出打炒房措施加上疫情干擾，對房市僅是短期影響，並未終結多頭走勢，雖接下來不至於出現大噴發行情，但預料遞延性買盤將陸續釋出，使 928 檔期將展現應有的旺季效應。

台經院院長張建一強調，即便今年疫情較去年嚴重，房價並未見到回跌，顯示國內房市仍呈穩健成長態勢。

其中，營造業方面，由於住宅建案仍有延後開工現象，干擾承包商進場排程，7 月營造業景氣以持平視之，但隨著各主辦機關將擴大發包加速開工，趕工相對可期，加上廠建的廠務動工興建情勢依然樂觀，未來半年營造業景氣將以好轉看待。

不動產方面，7 月六都建物買賣移轉件數較 6 月下滑 29.7%，主要是反映 5 月下旬至 6 月處於疫情三級警戒，禁止帶看、簽約暫緩。

展望未來，台經院指出，房市信心度將可逐步擺脫三級警戒狀態時較為低迷的情況，疫情因素僅短暫對房市產生干擾，並未破壞房市走多的格局，市場期待未來房市買盤能逐步回歸，特別是 928 檔期能展現應有的旺季效應。

台經院也認為，國內房地產市場將多元發展，例如工業地產、倉儲物流，以及具有開發投資價值的地產等。