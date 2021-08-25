〈大立光股東會〉8、9月營收逐月增 下半年低規比重多壓抑毛利率

今年下半年高階鏡頭導入速度受到疫情干擾，大立光 (3008-TW) 執行長林恩平今 (25) 日指出，目前看起來，大立光 8 月接單比 7 月好，9 月高於 8 月，但下半年多是低規 6P 及 7P 鏡頭，導致 ASP(產品單價) 較低，連帶影響毛利率表現，希望透過良率及提高產能利用率，拉升毛利率。

受到疫情干擾，大立光原訂年底出貨 8P 的兩家客戶，都因元件缺料遞延到明年才能出貨。

林恩平今天股東會後指出，全球新冠肺炎疫情反覆延燒，東南亞各國因應疫情封城鎖國，讓電子產業鏈缺料問題雪上加霜，手機應用 AP 等元件及模組等都受到衝擊，影響大立光客戶拉貨。

林恩平指出，客戶端對於訂單需求多已提出預估數字，但受新冠肺炎反覆干擾，元件及模組都缺貨，整個供應鏈問題相當嚴重，進一步影響拉貨。

大立光原訂年底出貨 8P 的兩家客戶，就因為元件缺料遞延到明年出貨，也就是說，下半年出貨集中在低規格 6P 及 7P 鏡頭，低規格也代表價格不好，連帶壓抑毛利率。

大立光認為，影響毛利率除價格外，良率及產能利用率也很重要，目前希望可以在第三季底拉升產能利用率至滿載，同時提高良率，穩住毛利率。