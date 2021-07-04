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台積電6月營收、大立光法說、股東會旺季 本周重要大事預告

鉅亨網記者劉韋廷 台北
台積電6月營收、大立光法說、股東會旺季，本周重要大事預告。(鉅亨網資料照)
台積電6月營收、大立光法說、股東會旺季，本周重要大事預告。(鉅亨網資料照)
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本周大事台積電鴻海大立光台塑四寶股東會聯發科稅收統計被動元件

晶圓代工龍頭台積電本周五 (9 日) 將公告 6 月營收，依財測來看，可望再寫新猷，大立光、鴻海則預計周一 (5 日) 公告，其中，大立光周四 (8 日) 也將召開法說會；股東會旺季來臨，本周由聯發科周一打頭陣，被動元件雙雄國巨、華新科則預計周三 (7 日)、周四召開，第三季產業景氣將更為明朗。以下是本周重要大事預告：

台積電周五公布 6 月營收 大立光、鴻海周一公告

晶圓代工大廠台積電周五 (9 日) 將公布 6 月營收，市場看好，隨著市場需求維持高檔、加上先進製程逐步貢獻營運，法人估，台積電 6 月營收將明顯彈升，甚至可望衝破 1400 億元大關、再締新猷。

大立光、鴻海周一 (5 日) 都將公告 6 月營收，其中，大立光受全球半導體產業供應吃緊、缺料影響，預期 6 月接單仍僅維持 5 月水準，而台塑四寶則將與台積電同樣在周五公布 6 月、第 2 季營收結果。

股東會旺季 聯發科打頭陣、被動元件雙雄釋展望

因應政府防疫政策，上市櫃公司股東會均延後至 7、8 月召開，本周將由手機晶片龍頭聯發科打頭陣在周一 (5 日) 登場，會中預計可望通過去年盈餘分配，每股配發 37 元現金股利，除息交易日訂在股東會隔日 7 月 6 日，此外，被動元件雙雄國巨、華新科也將分別在周三 (7 日)、周四 (8 日) 舉行股東會。

由於亞洲疫情仍嚴峻，馬來西亞宣布無限期延長封城，市場認為，因日系被動元件廠在馬國均有設廠，在封城措施延長下，台廠可望受惠轉單，預期後市展望也將成為股東會關注重點，此外，國巨日前宣布整併奇力新，集團展望也是焦點。

此外，聯電、元太、瀚宇博也都將在周三召開股東會，周四則有 TPK-KY、緯穎、閎暉、志聖、元大金，其中，閎暉股東會將是董事長焦佑衡去年接任董座後首次主持，可望吸引不少目光，宏碁、健鼎、昇達科、國票金則將在本周五召開股東會。

大立光周四法說 關注三大重點

光學元件廠大立光周一 (5 日) 公告 6 月營收外，周四 (8 日) 也將對外召開線上法人說明會，預期執行長林恩平除將公布第 2 季財報外，也將對第 3 季提出營運展望，法人則將聚焦在主要客戶訂單、產能利用率回升狀況，以及 8P、9P 及水滴型鏡頭等新產品開發及銷售進度。

財政部 9 日公布 6 月稅收統計 證交稅可望維持高檔

財政部周五 (9 日) 將公布 6 月稅收統計，隨著台股屢創新高、交投持續熱絡，市場認為，6 月、第 2 季、上半年證交稅都可望續站穩高檔。

觀察 5 月稅收統計結果，在台股持續熱絡下，5 月單月稅收 294 億元、前 5 月稅收 1098 億元，雙雙再創下歷史與同期新高，累計前 5 月成交值也達 4651 億元，同寫新高紀錄，此外，除證交稅外，前 5 月包含營業稅、房屋稅、契稅、遺產稅、菸酒稅、關稅與總稅收等全都創新高。

 

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