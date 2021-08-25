本土暌違108天零確診 陳時中：疫情穩定但不代表清零

疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今 (25) 日本土沒有新增新冠肺炎確診個案，也是暌違 108 天首見零確診；另新增 1 名境外移入及 1 名死亡個案。陳時中表示，這不代表本土清零，但顯示疫情已經很穩定，後續可望進一步鬆綁防疫規定。

陳時中表示，新冠確診人數 + 0 想必大家都是高興的，但並沒有辦法代表已經清零，還是有一段距離，不過，這也顯示本土疫情已經相當穩定，接下來，若能將連結的案例，非常仔細的做好疫調，維持住這個情況，是可以期待的。

陳時中指出，境外移入的威脅仍在，所以在邊境上要嚴守，無論是偷渡客或走私等，都是一個威脅的可能因子，台灣海岸線很長，因此，很難在管理的範圍內，必須與海巡單位加強合作，將入侵的可能性降到最低，呼籲民眾發現相關可疑人士，要盡速與警政單位或指揮中心通報。

國內本周啟動施打高端疫苗，陳時中指出，截至今天午間，指揮中心再接獲 3 例接種後有時序相關死亡的通報案件，其中 1 例為主動脈剝離、1 例有吸毒紀錄，另 1 例則有慢性病史，確切死因仍待釐清。

陳時中表示，8/23 至 8/29 完成高端疫苗第一劑接種的民眾，公費疫苗預約平台預計於 9 月 27 日提供接種第二劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者即可預約接種。若有出國急迫性須於第一劑後滿 28 天接種者，請地方政府衛生局指定轄內合約醫療院所於預約平台開打前，經醫師評估酌情提供接種。