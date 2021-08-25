輝瑞BNT取得授權 疫苗生醫股後市看俏

輝瑞 BNT 成為全球第一支取得完全授權的疫苗，激勵輝瑞股價股與 BNT 營收雙雙創下好成績，預期未來在加強劑銷售下，將持續挹注相關個股營收，加上未來應用想像空間大，有利疫苗股獲利與股價表現。

保德信投信指出，在疫苗挹注營收之下，帶動輝瑞股價改寫歷史新高，BNT 第二季營收也繳出 53.08 億歐元的好成績，除較去年同期大增 126%，淨利 27.87 億歐元更是由虧轉盈，預期未來在加強劑銷售之下，將持續挹注相關個股營收，加上未來應用的想像空間大，有利於疫苗類股獲利與股價表現。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，目前全球新冠疫苗都只取得緊急使用授權 (EUA)，而輝瑞 BNT 獲得 FDA 完全授權後，未來將可以在市面上販售、透過廣告促銷等，不用受限於 EUA 不得促銷的規範，另外，醫療機構與藥房也可以直接向藥廠進貨，無須再透過政府機關。

江宜虔進一步說明，由於變種病毒在全球的傳染擴大，導致市場對加強劑 (booster) 需求預期增加，而輝瑞與 BNT 在 7 月公布的臨床實驗數據顯示，加強劑確實能有效增加保護力，9 月至明年 3 月間可望上市，如今輝瑞 BNT 疫苗又獲得完全授權，給予市場對於未來疫苗銷售挹注藥廠營收的期待大增。

事實上，醫療產業第二季的獲利營收已展現亮眼表現，S&P500 各產業中，醫療產業企業獲利優於預期比重名列第三強，僅次於科技與通訊服務業，高達 93% 的醫療大廠第二季季報獲利優於預期，2% 與預期相符，僅 5% 不如預期，同時也超越 S&P500 平均值 87%。

江宜虔指出，以第二季營收來看，醫療產業第二季營收超越市場預期比例更高達 98%，居各產業之首，更大幅超越 S&P500 平均值的 87%，顯見醫療產業營運穩定，預期未來相對財報表現仍將優於整體股市，根據 Factset 估計，2021 全年度醫療產業營收及獲利年成長率，分別可達 11.5% 及 21.8%。

江宜虔認為，隨著消費者信心及就業市場持續好轉，全球景氣進入中期成長擴張期的訊號更為明確，而根據歷年統計，經濟在擴張期間，醫療產業股價表現較佳，且隨著聯準會政策調整時間逼近，預期股市震盪將加劇，此時若能透過布局醫療產業，除參與醫療生技長線成長動能外，也能降低整體投資風險。