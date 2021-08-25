週三週選擇權結算，指數開高走高創收盤高點，17000 點重新站上，指數反彈上後需要時間整理，整理就是輪動反彈的格局，漲多的車電今天有全面休息的樣子，資金轉進 IC 設計位階低的個股：nand flash 漲價，主控 IC 點序 (6485-TW) 拉高漲停板，缺貨漲價取得新產能，繼續看好；利基型記憶體第四季合約價沒有鬆動，晶豪科 (3006-TW) 已經轉強，第三季毛利率將繼續上漲，單月 2 元以上是可以期待，第三季單季挑戰 7 元，第四季可望維持高檔，今年 EPS 可能有 18-20 元本益比超低，投信籌碼鬆動後有機會再次噴出；聯發科扶持 wifi6 晶片的九暘(8040-TW) 開盤隨即攻上漲停板，同為聯發科入主的亞信 (3169-TW) 明天除息可以注意接棒演出；指數短期目標達成，轉成產業個股輪動，好好掌握 IC 設計的操作佈局機會。

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