2021米其林指南名單 新增6家摘星餐廳 頤宮連3年拿唯一三星

《台北台中米其林指南 2021》今 (25) 日公布完整名單，連同必比登推介和餐盤推薦餐廳，共有台北 177 個店家、台中 69 個店家入選，其中，台北新增 1 家二星餐廳 (由一星晉升) 和 5 家一星餐廳，台中新增 1 家一星餐廳，而君品酒店的粵菜餐廳頤宮仍拿下唯一的三星評級。

米其林說明，過去三年均獲得一星肯定的侯布雄，在今年晉升二星，合計台北共有 7 家米其林二星餐廳，包括 logy、 RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮和請客樓，均維持二星。

而有 3 家餐廳首次入選即獲得一星，包括 De Nuit、富錦樹台菜香檳 (松山) 以及 T+T，另有 2 家餐廳由餐盤推薦晉升一星，分別為美福大飯店內的台菜餐廳米香，以及天婦羅餐廳牡丹，合計今年台北共有 21 家餐廳入選一星。

在台中，位於台中北區的澀由餐盤推薦晉升一星，澀主廚林佾華也是今年「米其林指南年輕主廚大獎」得主；而俺達的肉屋與澀，鹽之華、Forchetta 均維持一星。

去年獲得二星肯定的 JL Studio 仍是台中唯一的二星餐廳。

除了星級餐廳，台中還有 2 家餐廳新入選餐盤推薦，分別為鮨戎、鳥苑地雞燒。

除了年輕主廚大獎，今年米其林指南新頒發「米其林指南服務大獎」，希望鼓勵產業中服務技巧純熟且才華洋溢的專業人員。獲獎者為三星餐廳頤宮的歐宛臻。