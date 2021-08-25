英特磊Q2產能恢復 純益季增12倍 EPS 0.71元

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (25) 日公布第二季財報，受惠 5G、國防需求回溫，加上首季受暴風雪影響的產能逐步恢復，單季純益 2535.3 萬元，季增 1227.38%，每股純益 0.71 元，累計上半年純益達 2726.5 萬元，每股賺 0.76 元，單季、上半年均由去年同期虧轉盈。

英特磊第二季營收 1.89 億元，季增 24.62%、年增 17.58%，毛利率 33.11%，季增 6.55 個百分點、年增 13.94 個百分點，營益率達 12.31%，季增 10.79 個百分點、由去年虧轉盈，稅後純益達 2535.3 萬元，季增 1227.38%，同步由去年虧轉盈，每股純益 0.71 元。

英特磊上半年營收達 3.41 億元，年增 9.6%，毛利率達 30.2%，年增 6.62 個百分點，營益率 7.5%，稅後純益達 2726.5 萬元，每股賺 0.76 元，均由去年同虧轉盈。

展望下半年，英特磊指出，上半年受暴風雪影響的產能已恢復生產營運，將積極追趕遞延訂單出貨，至於 MBE 新機台最快第四季就會有貢獻，全年維持年初營收年增 15-20% 成長目標，明 (26) 日也將召開法說會，預期將進一步釋出下半年營運展望。