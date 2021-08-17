IET-KY下半年出貨趕進度 全年營運維持雙位數成長

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (17) 日召開股東會，展望未來，英特磊表示，上半年受暴風雪影響的產能已恢復生產營運，將積極追趕上半年遞延訂單出貨，至於 MBE 新機台最快第四季就會有貢獻，全年維持年初營收 15-20% 成長目標，但評估將接近低標。

董事長暨總經理高永中表示，2 月美國廠受暴風雪影響，雖然機台已完全恢復，但產品仍需經客戶驗證，因此上半年部分訂單將遞延至 7、8 月逐步出貨，下半年出貨、營運將逐步轉佳，不過匯率則是今年較大考驗。

從各產品應用來看，高永中指出，InP(磷化銦) 需求最強，隨著產品恢復出貨，全年營收占比仍將達 40-45%，GaAs(砷化鎵) 則可望在資料中心需求回溫下，占比回升至 30%，銻化鎵 (GaSb) 主要應用在國防、遊戲感測產品上，需求穩健，維持 10-15% 占比，氮化鎵 (GaN) 今年則仍在 R&D 階段，尚未有明顯營收貢獻。

MBE 新機台進度方面，高永中表示，受到中間關鍵零組件送回原廠調整影響，估進度遞延約 2 個月時間，目前機器也還在 R&D 運轉測試階段，最快第四季才可望貢獻營收。

英特磊今日股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 1 元現金股利，同時全面改選董事，新任董事除高永中、Kang Lung Wang、熊卓華續任外，也新增吳威憲，獨立董事則由陳冀平、張大成、鄭克勇、蔡坤明新任，

英特磊下周四 (26 日) 也將召開法說會，將進一步釋出下半年營運展望。