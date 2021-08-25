〈裕隆集團法說〉中華車估Q3銷售優於Q2 車用晶片已提前拉高庫存

中華車 (2204-TW) 今 (25) 日召開法說會，隨著疫情影響趨緩，加上政府規劃振興措施，預期第三季銷售將優於第二季；至於外界擔憂缺晶片的問題，中華車回應，去年開始已提高庫存並對外掃貨，因此，受影響程度與第二季差異不大。

中華車認為，下半年車市買氣將逐漸回穩，而下一代 Outlander PHEV 及 Eclipse Cross 的 PHEV 車型還在洽談中，年底前要打入台灣車市恐怕會來不及。

在二輪市場上，中華車擁有快充普重車型 iE125、商用普重車型 iE PICKUP、以及便利家充電動自行車 Shine 與 Bobe，再加上日前推出的換電車型 EZ1(使用 Power by Gogoro Network)，估計第三季銷售台數可維持成長，全年銷量以 6500 台為目標邁進。

同時，中華車規畫的多元能源車型 EZ2 和 EZ3 已投入開發，力拚未來 3 年推 3 款新車。

對於轉投資中國事業體，中華車說明，東南汽車處在轉型期，第二季虧損已縮小，許多轉型計畫和成本控管正在進行中，後續展望不會太差，但仍要看中國當地疫情發展跟晶片供應狀況而定。