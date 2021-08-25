〈東洋股東會〉談國產新冠疫苗 林全：防重症感染率 政府認定即可打

東洋 (4105-TW) 取得高端 (6547-TW) 新冠疫苗後段充填代工，對於外界質疑國產疫苗保護力問題，董事長林全今 (25) 日表示，新冠疫苗主要是降低重症發生率，只要政府認定的疫苗就可以打，保護力高低沒太大差別。

林全表示，不管是高端或是聯亞的新冠疫苗，雖然沒有經過三期臨床試驗，也沒有保護力數據，不過政府給予緊急使用授權 (EUA)，應該有相當的保護力。

林全指出，儘管有接種疫苗仍可能會感染，但可以減少重症機率，不需要計較各家疫苗保護力百分比，而國產疫苗取得 EUA 後，可以降低重症機率就有達到目的，此外，疫苗本來就有利弊，各種疫苗副作用都不同，其中，mRNA 疫苗屬於新技術，副作用較多是可預期。

至於代工高端新冠疫苗，總經理施俊良表示，近期已通過台灣 TFDA 查廠認證，並陸續接獲代工訂單、出貨，此外，充填主要原物料包括瓶子與膠塞，目前受到缺料影響，但仍可滿足國內訂單需求。

產能規劃方面，林全強調，目前訂單量不大，難有顯著獲利貢獻，主要是基於社會責任，年底前年產能可擴至千萬劑，若高端接獲海外訂單需要委外代工，東洋也可再進行擴充。

展望今年，施俊良表示，看好癌症、重症感染相關藥物銷量將會回溫，業績將較去年小幅成長，加上流感疫苗陸續出貨，且自費流感疫苗拉貨也很強勁，全年營收、獲利力拚持續成長。