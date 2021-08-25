 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈東洋股東會〉談國產新冠疫苗 林全：防重症感染率 政府認定即可打

鉅亨網記者沈筱禎 台北
左為東洋總經理施俊良，右為董事長林全。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
左為東洋總經理施俊良，右為董事長林全。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
Tag
林全施俊良企業社會責任ESG困難學名藥高技術門檻劑型藥物流感疫苗智慧輔具微脂體微球東洋技術CDMO代工東洋生技股防疫概念股疫苗

東洋 (4105-TW) 取得高端 (6547-TW) 新冠疫苗後段充填代工，對於外界質疑國產疫苗保護力問題，董事長林全今 (25) 日表示，新冠疫苗主要是降低重症發生率，只要政府認定的疫苗就可以打，保護力高低沒太大差別。

林全表示，不管是高端或是聯亞的新冠疫苗，雖然沒有經過三期臨床試驗，也沒有保護力數據，不過政府給予緊急使用授權 (EUA)，應該有相當的保護力。

林全指出，儘管有接種疫苗仍可能會感染，但可以減少重症機率，不需要計較各家疫苗保護力百分比，而國產疫苗取得 EUA 後，可以降低重症機率就有達到目的，此外，疫苗本來就有利弊，各種疫苗副作用都不同，其中，mRNA 疫苗屬於新技術，副作用較多是可預期。

至於代工高端新冠疫苗，總經理施俊良表示，近期已通過台灣 TFDA 查廠認證，並陸續接獲代工訂單、出貨，此外，充填主要原物料包括瓶子與膠塞，目前受到缺料影響，但仍可滿足國內訂單需求。

產能規劃方面，林全強調，目前訂單量不大，難有顯著獲利貢獻，主要是基於社會責任，年底前年產能可擴至千萬劑，若高端接獲海外訂單需要委外代工，東洋也可再進行擴充。

展望今年，施俊良表示，看好癌症、重症感染相關藥物銷量將會回溫，業績將較去年小幅成長，加上流感疫苗陸續出貨，且自費流感疫苗拉貨也很強勁，全年營收、獲利力拚持續成長。

相關個股

東洋4105高端疫苗6547

相關新聞