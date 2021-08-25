美女騎馬先烙跑了 指數續攻 台積電、大立光最新解讀

上週明確預告本周要反彈，極短線已彈近 800 點，接下來該如何觀察?

(https://youtu.be/mwC__tzwrIw)

而當沖示警制 8/27(五) 上路，對於操作會不會有影響? 永誠投顧徐照興分析師表示！巧婦難為無米之炊啊，市場只要有波動，有成交量，就有人要玩，雖然新的制度多少會影響當沖股的成交量，但證交所經過【上半年壓力測試】，以當沖過高條件來測試，上市股票只有 190 多次會被列注意股，至於因處置新制上路後關禁閉時間至 12 天，也僅有 9 檔 9 次（其中，航運股只有貨櫃三雄會入列），其他 6 檔 6 次，則分散在其他族群股，嚴格說起來心理層面影響較大，而投資人別忘了，過去當沖，很多人都說投機，結果卻創造出大行情，及大稅收，所以所有的政策，都是一體兩面的，台灣投資人適應力超強，一定能有新的玩法，創造出新的契機，只要總提成交量不要再縮到 1-2000 億的話，基本上不用太擔心！

而上次鉅亨網文章，筆者明確說明此為 ABC 修正 (多頭的回檔，並非空頭，不用做空) 這幾天很快獲得應證，就不去做過多說明。(https://news.cnyes.com/news/id/4708831)

再來觀察美股，美股又逼近歷史高，或創歷史高，該不會漲多開始要回檔，而拖累台股的反彈走勢吧?！

於是我們要去檢視，根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股在科技股帶領下，日 KD 持續黃金交叉，所以目前漲勢還會持續，但即便如此，即便加權今日大漲，而是有股票下跌，# 美女騎馬的美琪瑪，漲多開始回檔囉，而這種回檔股該如何避開，其實我們 telegram 盤中都有提示，不信，可進來看看: Telegram：https://t.me/imoney168

今日消息，台積電也要調漲報價囉，供不應求調漲，勢在必行，而今日你們要去回顧 7 月 15 日的法說，第 3 季營收估 4073 億到 4157 億，扣掉 7 月營收 1245 億，8、9 月平均營收大約或落在 1414-1456 億，而這樣的營收就會造就【月增 + 年增】，營收上去了，報價再上，EPS 就易上，不僅台積電，# 聯電 #世界先進 同步上攻，代表半導體今年下半年應該是 OK 的，也可視為科技股領漲的指標族群！

大立光 (3008-TW) 昔日股王準備座車用鏡頭，代表車用市場開始擴大了，先前先佈局車用的鏡頭，先漲再說先進光 (3362-TW)，今國光 (6209-TW，佳凌 (4976-TW)，揚明光 (3504-YW)，先以短線利多視之，之前有跟進布局的恭喜囉！(https://youtu.be/UDyiudjo4-A)

緊接者當然就是 航運股，這真的不用多說，經過 abc 修正後，股價就是不跌了，今日就如 TG 所說萬海 (2615-TW) 和慧洋 (2637-TW) 較強，此族群當沖客和隔日沖仍多，就是容易震盪，操作都不用追，整體趨勢向上！

電動車電池概念股美琪瑪 (4721-TW) 不用說，先軋空再殺多，先前就請大家特別留意乖離率的問題，今直接印證，漲多了，快速回檔，今天就要看籌碼的變化，而美琪瑪大跌肯定帶衰聚和 (6509-TW) 、康普 (4739 -TW)，就以筆者操作經驗，肯定將資金先退出，有壓回量縮再布局，或是去找剛起漲個股！

整流二極體概念股朋程 (8255-TW)、德微 (3675-TW) 就是指標股，今稍作壓回，而 強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW) 、虹揚 - KY(6573-TW) 還是強，類股內部開始出現分歧，可定義為調整基期，漲多的先回，沒漲的補漲！

MOSFET 概念股茂達 (6138 -TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299 -TW)、# 尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW)、捷敏 (6525-TW)，甚至延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW) 漲停、漢磊 (3707 -TW)，此族群震盪之後持續看好！

IC 設計概念股在台積電 、聯電、世界先進、力積電 的幫襯下，相信很多籌碼集中個股會率先表態，世芯 (3661-TW)、創惟 (6104-TW)、凌陽創新 (5236-TW)、點序 (6485-TW) 再拉漲停，其他愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、安國 (8054-TW) 、晶炎 (6411-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW)、聯陽 (3014-TW)、 聯詠 (3034-TW)、旺玖 (6233-TW) 、鈺太 (6679-TW) 、# 創意 (3443-TW) 震盪都可留意

行情如預期出現快速反彈，行情部分馬上要面臨月線反壓 (17118) 及頸線壓力 (17135)，個股來說，差異又開始變大囉，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者



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