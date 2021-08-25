崇越電：矽利光未來半年缺貨情況更嚴峻 價格易漲難跌

矽利光通路代理商崇越電 (3388-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長潘振成表示，由於上游矽金屬持續短缺、航運出貨受阻，所有矽利光製造商現今仍無法消化客戶訂單，加上成本不斷上漲，未來半年缺貨情況將比現今更嚴峻，價格也易漲難跌。

展望後市，潘振成指出，崇越電不擔心訂單，在手訂單能見度高，對展望正向樂觀，但也點出兩大挑戰，包括各種特殊原物料供給吃緊，以及貨物抵達客戶手上的時間，是公司須持續調整的策略。

細分各產品，潘振成看好，電動車相關業績上半年占營收比重約 1.3%，預期今年會有大幅成長，且未來 5 年成長動能相當強勁，Mini LED 上半年營收比重約 2%，第三季更可望翻倍，達 4-5%。

崇越電在電競筆電與伺服器的散熱模組、5G 相關產品也皆有斬獲，上半年營收比重分別達 3.5%、1.2%，預期成長力道將延續至下半年，至於遊戲機上半年營收比重約 0.5%，由於其缺貨情狀況相當嚴重，相關業績下半年也可望續揚。

崇越電也積極發展新材料，執行長張勝和補充，崇越電已與電池客戶共同開發電動車電池的負極材料，透過將矽參雜在碳結構中，可優化電池的充放次數及效率，並延長壽命，客戶正向其下游送樣，目前仍在認證階段。