集保去年業績亮眼 通過配發4.5元現金股息

集中保管結算所於今 (25) 日召開股東常會，會中通過每股配發現金股息 4.5 元及股票股利 1.2 元。

集保表示，因應疫情對金融環境變遷及數位時代來臨，集保運用創新思維貫徹平台理念，與時俱進進行業務轉型與創新，業務遍及證券、期貨、基金、固定收益等金融商品，在數位金融、公司治理、平台經濟、輔助市場監理、國際化等服務，繳出亮眼的成績單。

在打造資本市場數位金融環境方面，「集保 e 手掌握」APP 推出四年來用戶數已突破 260 萬戶，配合金管會開放銀行政策及滿足使用者需求，集保結算所擔任第三方服務提供者，已與 7 家銀行合作，提供投資人透過「集保 e 手掌握」APP 連結投資人往來銀行，可跨不同銀行檢視個人的銀行存款帳戶餘額與往來明細資訊，方便其掌握投資配置，提供更豐富的數位服務。

集保表示，已陸續推動完成融資性商業本票 (CP2) 電子發行登錄與發行文件電子化，並率先以區塊鏈技術創新應用於營業處所議價之債券及票券交易確認及單據傳送服務，解決了固定收益商品市場多年來派員或郵寄交割的痛點，有效提升整體作業效率，大幅增強債票券數位交易安全性。