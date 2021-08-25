北富銀上半年存戶綁定證券帳戶、存款量雙位數成長

疫情期間，大眾不僅專注防疫，對投資理財的態度也相當積極，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行從今 (2021) 年上半年存戶數據發現，上半年存戶綁定證券帳戶、存款量皆有雙位數成長。

北富銀表示，據統計，該行存款帳戶綁定新開立證券帳戶的人數與去年同期相比有近雙位數成長，其中，更有 7 成選擇線上開戶；同時，綁定證券的存款帳戶整體存款量也較去年同期增加近 3 成，顯示疫情不僅沒有影響民眾投資熱度，連帶還使線上服務接受度大幅提升。

北富銀進一步表示，隨著投資市場與各產業題材股的熱絡，加上去年 10 月盤中零股交易制度的上線後，更有利於年輕投資客群利用小額於資本市場進行投資操作，目前銀行存戶中新開證券戶年齡層以 20~39 歲為大宗，反映出年輕族群進入資本市場的增長趨勢。

北富銀也發現，由於臨櫃開戶流程較繁瑣，不僅要花大半天在銀行、證券公司兩邊跑，還要填寫許多紙本文件，對初接觸理財的年輕客群而言是不小的困擾，因此北富銀特別攜手富邦證券打造一站式開戶服務，民眾只要在線上申辦時簡單勾一勾，就可以同步開立北富銀數位存款帳戶和富邦證券帳戶，不用重複填寫資料，以更簡單、整合的服務來滿足數位時代投資人的需要。

在一站式開戶服務中，已有北富銀存款帳戶的客戶，若想線上加開證券戶，只要通過身分驗證即可自動帶入北富銀帳戶資料；而富邦證券新戶在開立證券帳戶時，也可以勾選立即申辦北富銀數存帳戶，即可同時完成證券帳戶和數位存款帳戶的開立及交割帳戶綁定，流程非常簡易，相當適合投資新手作為入門的第一步。同時，配合新服務上線，自即日起至 9/30 期間，北富銀與富邦證券也同步推出豐富的回饋活動。