〈富邦金法說〉上半年大買台股近千億元 國內外股票皆達雙位數報酬

富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日舉行法說會，上半年增持台股近千億元、達 996 億元，國內外股票皆創「雙位數」報酬率佳績，展望後市，富邦金表示，對台股還是樂觀，但目前股票部位相對高，預期下半年維持目前持股水位，還是會看市況積極調整部位。

富邦金上半年稅後純益 875.96 億元，每股純益 8.28 元，總資產、淨值及每股淨值續創歷史新高，每股純益穩居金控龍頭。

截至上半年，富邦金整體資產年成長 12.8%，總資產逾 9.99 兆。淨值年成長 41.3% 達 8419 億，普通股每股淨值 75.01 元創新高

受惠於獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率 (ROA) 為 1.86%，股東權益報酬率 (ROE) 達 21.83%。

富邦金控最新公布的 7 月自結稅後純益 185.88 億元，累計今年前 7 月稅後純益已突破千億元、達 1061.84 億元，EPS 為 10.1 元，穩居金控獲利王，金控總資產更首度突破 10 兆元大關。

富邦人壽淨值續創歷史新高

富邦金之所以繳出亮麗成績單，主要是金雞母富邦人壽大賺，截至 6 月底，富邦人壽總投資資產達 4 兆 6091 億元，較去年同期成長 10.6%。

受惠於資本利得表現優異及避險成本改善，富邦人壽今年上半年避險前後投資報酬率均優於去年同期，截至 6 月底，避險後投資報酬率達 5.97%，較去年同期增加 177bps。

富邦人壽上半年投資報酬率直逼 6%，是因為在國內外股票大豐收，雙雙寫下「雙位數」的報酬率。

依據富邦金法說會資料顯示，上半年台股投資金額就大增 996 億元、增至 6301 億元，占比短短半年就從 12.1% 拉高到 13.7%，且報酬率達 18.4%，也遠優於去年底的 11% 報酬。

國外股票部分，雖然投資部位僅增加 18 億元，但績效亮麗，報酬率從去年底個位數的 8.08%、大幅攀升至 15.51%。

富邦金表示，富邦人壽第二季現金部位下降，主要反映國外債券及國內股票佔比提升，新增配置投資級公司債以增加經常性收益，後續將視市場變化調整資產配置。

富邦人壽 2021 年 6 月底淨值達 5,762 億元，創歷史新高。金融資產未實現餘額持續上升，反映在靈活投資策略下，股債金融資產評價上揚，帶動淨值提升。此外，富邦人壽子公司富邦現代人壽於 6 月完成現金增資，富邦人壽持股比例達 77%。

台北富邦銀行淨收益穩定成長 全行放款成長表現優異

富邦金另一個獲利引擎台北富邦銀行，上半年稅後純益 93.87 億元，持續擴大資產規模，利息淨收益較去年同期成長 5.9%。

北富銀總經理程耀輝表示，由於企業及個人放款穩定成長，截至 6 月底，台北富邦銀行授信餘額較去年同期成長 9.5%。整體企業授信餘額較去年同期成長 3.2%，主要來自台幣授信餘額成長所帶動，其中中小企業授信餘額較去年同期成長 21.3%，佔企業授信比重提升至 49.3%。房屋貸款餘額較去年同期成長 11.4%，動能穩定提升，個人無擔授信餘額較去年同期成長 12.7%。

台北富邦銀行截至 6 月底，台外幣存款增加，台幣活存比 64.9%、外幣活存比 51.5%，較去年同期顯著提升，台幣存放比提升至 89.8%。

截至第二季，北富銀存放利差 1.28%，淨利差 1.07% 較上季增加 1 bp。逾放比 0.20%，備抵呆帳覆蓋率 634.28%。

北富銀 2021 年上半年信用卡有效卡數成長率及簽帳金額成長率均優於市場，帶動市佔率提升，增進獲客商機，信用卡毛手續費收入年成長 20.1%。

台北富邦銀行數位平台客戶達 210 萬戶，年成長 24%，交易量年成長 44%，Line 官方帳號好友數達 570 萬，年成長 29%，積極推動數位升級，提供客戶最佳數位體驗，數位通路滿意度普遍達 90% 以上。

