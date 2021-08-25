康普電池材料新產能年底開出 現與客戶討論產能分配

正極材料康普 (4739-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理何柏樟指出，電池材料硫酸鈷、硫酸鎳的新產能將在年底開出，現今仍在與客戶對接、送樣階段，預計完成驗證後，對於明年產能分配會比較明朗。

何柏樟引述 IEA 預估，全球各地區的電動車銷量至 2025 年前都持續成長，也連帶拉抬動力電池需求，預計 2025 年市場對電動車電池需求將達 1600 GW，較現今 160 GW，呈現 10 倍的成長。

細分各產品線，何柏樟表示，電池材料受惠動力電池銷售熱絡，客戶拉貨速度也較快，其中，硫酸鎳目前月產能 1800-2200 噸，1 至 6 月稼動率維持滿載，為滿足客戶需求，預計年底前會擴產至 3000-3300 噸。

至於新產能否開出就達滿載，何柏樟坦言，電池材料產業接單大致分為長單、短單，長單占整體產能 6-8 成，歐美客戶通常在每年第三、四季，就會開始預定明年產能，預計年底時對明年產能分配會比較明朗，因此新開出的產能不會馬上達滿載階段。

硫酸鈷方面，康普目前月產能 350-450 噸，未來將擴至達 1500-1800 噸，增幅高達 3 倍，整體產出時程會晚於硫酸鎳，預計最快年底時將產能準備好，並送樣給客戶。

此外，康普電子級硫酸也有斬獲，目前月產能約 4500-5500 噸，預計 11 月底月產能可達 7000-7500 噸，儘管出貨金額、量能低於電池材料，但其獲利表現佳，有助產品組合優化。

康普目前共分為四大產品線，包括氧化觸媒、動力電池、化學肥料、特用化學材料，以第二季營收比重來看，動力電池仍為主要營收來源，比重達 59%，氧化觸媒約 15%，特用化學為 14%，肥料約 8%，其他約 4%。