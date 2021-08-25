BT載板啟動第三輪循環 外資再上調三雄目標價 南電上看635元

外資今 (25) 日出具報告指出，BT 載板受惠全球 SiP/AiP 需求強勁成長，將啟動第三輪正向循環，預估 2024 年 BT 載板市場規模達 90 億美元，有助三雄南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 及景碩 (3189-TW) 獲利再衝高，目標價分別上調至 635 元、230 元及 265 元的新天價。

外資表示，儘管疫情所帶動的電子產品需求將在今年達高峰，PC、手機等銷售進入調整期，但隨著 SiP/AiP 陸續採用，加上汽車電子需求提升，對 BT 載板帶來結構性轉變。

外資預計，2020-2024 年 BT 載板市場規模將從 54 億美元，成長至 90 億美元，年複合成長率高達 14%，特別看好 AiP 隨著 5G 毫米波手機出貨量放大，2024 年相關 BT 載板市場規模將達 9.04 億美元，占整體 BT 載板市占約 10%，相比先前的 1.05 億美元及 2%，呈現跳躍式成長。

外資認為，由於市場大多將注意力集中在 ABF 載板，反而低估 BT 載板成長的潛力，有鑑於 BT 載板產業發展，將有助南電、欣興及景碩獲利，對三家 2021-2023 年的每股純益預估分別為，南電約 15 元、24 元、33.5 元，欣興可達 6.9、8.8 及 11.5 元，景碩也上調到 7、11、15.2 元。