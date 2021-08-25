鈞興-KY上半年純益年增逾7成 每股賺4.34元 寫同期新高

精密齒輪大廠鈞興 - KY(4571-TW) 今 (25) 日公布上半年財報，受惠客戶需求暢旺，產能滿載，稅後純益達 2.06 億元，年增 76%，每股純益 4.34 元，寫歷年同期新高；董事會並通過擬辦理現增發行 500 萬股，以擴大切入高利基型產品市場。

鈞興 - KY 第二季營收 6.43 億元，季減 11%，年增 55%，毛利率 32%，季減 1.1 個百分點，年減 2.3 個百分點，營益率 16.33%，季減 2.1 個百分點，年增 0.2 個百分點；稅後純益 7864 萬元，季減 40%，年增 53%，每股純益 1.66 元。

鈞興 - KY 上半年營收 13.69 億元，年增 74.15%，毛利率 32.59%，年增 0.95 個百分點，營益率 17.45%，年增 3.86 個百分點；稅後純益 2.06 億元，年增 76%，每股純益 4.34 元。

鈞興上半年在主要客戶訂單需求暢旺下，稼動率維持高檔，雖受原料成本上漲、美元貶值產生業外匯兌損失等不利因素影響，但上半年獲利仍寫歷年同期新高。

展望第三季，鈞興看好，隨著營運步入傳統出貨旺季，加上日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品將於下半年量產，第三季營運可望持續向上。

鈞興 - KY 董事會今日也決議通過辦理 500 萬股現金增資，公司表示，為擴大全球接單動能、切入高利基市場，將拓展高精密度諧波減速器產品市場滲透率，以開拓工業機器人、電動助力車市場業務，並於台灣設立研發中心，加速諧波減速器產品導入電動助力車中置電機開發應用。

