全球電力需求大反彈 碳排放量已高於疫情爆發前水準 

倫敦環保智庫 Ember 統計，全球發電設施的碳排放量今年上半年大幅反彈至歷史新高，和疫情爆發前的水準相比高出 5%，凸顯全球推動從化石燃料轉型再生能源、催生「綠色經濟復甦」的難題。

根據 Ember 的報告，疫情爆發後，全球許多國家的大規模封鎖措施，曾讓溫室氣體排放量暫時下滑。2020 年燃燒煤炭的發電量減少 4%，是史上最大降幅，但整體而言，2019 年到 2020 年間，煤炭仍占全球額外電力需求的 43%。

目前亞洲的燃煤發電碳排放占全球的 77%，光中國就占了 53%。

數據顯示，2020 年全球仍有 61% 電力來自化石燃料，G20 國家中有五國這個占比甚至超過 75%，包括沙烏地阿拉伯 (100%)、南非 ()。

89%、印尼 (83%)、墨西哥和澳洲 (皆為 75%)

Ember 警告，全球碳排放有 30% 是燃煤發電產生，由於能源轉型步調極為緩慢，人類恐怕難以逃過氣候變遷最糟衝擊。國際能源署 (IEA) 日前也預估，今年煤炭發電量將隨著電力需求反彈。

Ember 首席分析師 Dave Jones 說燃煤發電量必須在 2030 年之前大幅減少 80%，才能把全球升溫幅度控制在攝氏 1.5 度內，「我們需要打造足夠的乾淨電力，以取代煤炭和替全世界供電。」

不過減碳努力也有一些進展，風力和太陽能發電量在 2020 年成長 15%，達到 2015 年的兩倍，為全球供應將近 10% 電力。

不少國家如今有 10% 電力來自風力和太陽能，包括印度、中國、日本和巴西。歐美國家的風力和太陽能電量的成長最顯著，德國增加 33%，英國攀升 29%。