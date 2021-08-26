南韓央行升息1碼 開亞洲主要經濟體第一槍

南韓央行 (BOK) 周四 (25 日) 決議升息 1 碼，成為第一個脫離超低利率的亞洲主要經濟體，反映寬鬆政策已使需求過熱。市場如今聚焦南韓接下來會不會進一步收緊政策，以及其他國家央行是否跟進撤除疫情期間實施的貨幣刺激。

南韓央行貨幣政策委員會召開今年第六場決策會議，最終如分析師所料，把基準的七日附買回利率從 0.5% 調高至 0.75%。最新舉措顯示南韓央行把政策焦點從支撐經濟，轉向控制家庭債務和資產泡沫。

根據南韓央行最新經濟預測，今年國內生產毛額 (GDP) 成長率預測維持在 4%，但通膨率可能升破央行的 2% 目標。

花旗集團經濟學家 Kim Jin-wook 和 Yoon Jeeho 說：「南韓央行對金融失衡的擔憂，可能已經超過對 Delta 病毒株干擾經濟成長的顧慮。」

花旗預測，南韓央行接下來在 11 月的決策會議可能二度升息，認為屆時眼前這波疫情可能逐漸減緩、疫苗接種率提高，而房價漲勢未停止。

新一波疫情當頭，南韓經濟仍表現強勁，8 月前 20 日出口大增 40.9%，企業信心增強，消費者普遍樂觀。另一方面，南韓今年來的家庭債務屢創新高，加劇房市等領域過熱的問題。

升息決策出爐後，韓元升值約 0.3%，Kospi 指數盤初下跌約 0.2%，債券期貨下跌。

南韓央行總裁李柱烈 (Lee Ju-yeol) 先前已強烈暗示，今年底前可能就會啟動「貨幣正常化」。他稍晚將舉行會後記者會。