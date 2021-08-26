南山人壽外溢保單買氣超車去年整年 30歲以下比例最高

南山人壽表示，今 (2021) 年整體保險市場的業績雖受到疫情的衝擊，但民眾對於外溢保單的接受度及購買意願卻不減反增。今年截至 7 月底，南山人壽的新契約件數即已超越去年全年、超過 19 萬件，其中 30 歲以下比例最高。保費收入約新台幣 13 億元，尤其自 5 月疫情轉趨嚴峻以來，外溢保單的買氣更明顯提升。

以保費佔比來看，外溢保單已佔整體健康及意外險商品 (A&H) 保費收入的三成以上，顯見疫情不僅觸動民眾的健康意識，亦引發更積極自主的健康管理與投保行為；另一方面也因外溢保單主要以定期險為主，保費較低又可滿足階段性的保障需求。

南山人壽目前現售 16 張具外溢機制設計的保險商品，去年 8 月份一舉推出業界創新─以「現金回饋」作為獎勵機制一系列的外溢商品群，包括日額型／實支實付型住院醫療、手術醫療及長期照顧等；今年 3 月再因應疫情而推出附加於前述外溢商品群的外溢附加條款，以鼓勵保戶「接種指定疫苗或癌症篩檢」獲得額外給付回饋金。

在目前 16 張商品中以防疫保單 -「南山人壽日溢幸福住院日額健康保險 (1HI)」由於針對法定傳染病強化保障內容，入住負壓隔離病房明確列入保單條款給付範圍且保證續保到 85 歲，因此最受保戶青睞，累計投保件數超過 10.4 萬件。