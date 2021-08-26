台積電日本投資計畫 傳豐田集團旗下Denso將參與

《日刊工業新聞》26 日 (週四) 報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 集團旗下最主要零件製造商 Denso(6902-JP)，據傳有意加入台積電 (2330-TW) 和日本索尼集團 (6758-JP) 的合資計畫，目前已進入最後調整階段。

索尼等企業計畫最快在 2021 年內，成立半導體生產合資公司。預料台積電出資 50%，其餘由索尼、Denso 等日本企業負擔。廠房工程等的總投資額約 1 兆日圓，過半金額可能來自日本政府補助金等來源。

全新廠房目標在 2024 年前展開量產，預料將生產 CMOS 影像感測器、以及採用 10 到 20 奈米製程的車用邏輯 IC 等。

台積電和索尼在日本熊本縣的先進工廠投資計畫由日本經濟產業省所主導。全球汽車業的半導體短缺問題嚴重之際，汽車業藉由參與半導體相關的投資計畫，可望讓日本政府強化供應鏈的國家級計畫邁進一步，有利經濟安全保障。

汽車產業正朝電動化發展，加上自動駕駛技術的普及，半導體使用量隨之增加。

Denso 生產車用電子零組件，豐田汽車集團扮演著重要角色，如何強化半導體零件的供應鏈成為重要議題。Denso 過去提高在瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 的投資比例，目的也是為了強化彼此合作關係，有利車用晶片調度。

除了 Denso 之外，日本功率半導體的龍頭大廠三菱電機 (6503-JP)，也考慮加入該投資案。