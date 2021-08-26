【台新投信】中國監管風暴促資金湧向政策支持受惠股 今年來逆勢大漲 布局十四五加持產業 大啖甜頭

台新投信表示，8/11 中國國務院發佈 5 年計畫「法治政府建設實施綱要 ｣ ，文件中表示，中國將積極推動國家安全、科技創新和反壟斷等重要領域立法工作，以完善治理國家急需的法律制度，且從食品藥物、金融服務到教育培訓等與民眾切身利益相關的領域，都將加強執法，亦即中國加大監管力度監管互聯網、補教，遊戲產業，衝擊相關股重挫，但反之，也促使資金湧向十四五政策大力支持的產業，今年來中國電動車、半導體、節淨能源等 ETF 大漲三至四成以上不等。未來唯有布局中國政策加持的產業，才能掌握財富關鍵。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，自 7 月初以來，MSCI 中國 A 股指數下跌逾 3%，但相比之下，更廣泛的 MSCI 中國指數則下跌 12%，主要是同樣被點名監管的騰訊、阿里巴巴、美團等境外上市中國互聯網科技公司股價重挫的拖累。反觀表現出色的是追蹤 A 股市場上新能源企業、半導體製造商和電動汽車公司股票的一些指數，自 7 月初以來上漲 4% 至 18% 不等，擴大了近幾個月的漲幅。隨著負面情緒釋放及投資者對中國政策方向理解提升，北上資金已恢復淨流入 A 股市場，市場情緒逐漸恢復，但資金未來布局重點將聚焦在政策受惠股。

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高依暄指出，中國「十四五規劃」啟動，制定未來五年經濟願景和發展目標，回顧過往政策受益產業，相對大盤都有明顯的超額報酬。展望未來五年，最值得關注的三大投資領域，分別為「消費、科技、綠色」，不僅政策受益，同時也因經濟和產業的轉變，加上政府傾力培育下，未來成長性值得期待，亦有機會反映在股價表現上，創造可觀的波段行情，是不可錯過的投資機遇。

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