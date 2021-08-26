〈台股盤中〉主流股零散 開漲百點後翻黑 鋼鐵股撐多頭人氣

台股在昨日大漲後，早盤再以大漲 131 點開出、衝上 17177 點，但隨即追價力道不足開高走低，開盤一小時已翻黑，多空在萬七大關附近拉鋸，預估成交值近 4000 億元，其中，航運股領跌，電子股也轉弱，僅靠著台積電和鋼鐵股相對撐住多頭人氣，主流零散等待美國聯準會釋出最新訊息。

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航運股開紅盤後轉弱，盤中萬海跌超過 3%，陽明、長榮和慧洋 - KY 跌逾 2%，中菲行、中櫃、台航等均跌逾 1%，航運股盤中成交比重在 24% 左右。

電子股再度陷入整理，載板三雄南電跌逾 2%，欣興和景碩均跌 1% 之上。光學鏡頭廠中，今國光領跌跌超過 4%，玉晶光跌逾 3%，聯一光跌近 2.5%。被動元件業者中，國巨跌 2% 之上，華新科、信昌電、禾伸堂、凱美、奇力新、鈺邦、日電貿等均遭壓在盤下。

大型權值股來看，聯發科、南亞科和統一超均跌超過 2%，和泰車、矽力 - KY、亞德客 - KY 均跌逾 1.5%，研華、瑞昱、遠東新、聯詠、台塑化和上海商銀等也都遭壓在盤下。不過，台積電續漲 1.5%，為台股提供約 76 點的支撐力道。

中鋼漲逾 2%，在 50 大權值股中表現最為穩健，帶動鋼鐵族群表現，燁輝、燁興、志聯、中鋼構、彰源、威致均鎖住漲停板，有益、運錩、新鋼、中鴻、海光和盛餘等一度亮漲停燈號。

元大投顧表示，下半年鋼市需求強勁且供應短缺狀況持續，加上中、俄減少出口量，預期國際鋼價維持高檔，尤其鐵礦砂跌、鋼價不跌的市況下，將帶動煉鋼利差持續擴增，國內鋼廠將受惠。

從大盤技術面來看，統一投顧指出，目前台股月線、季線中期均線皆呈下彎，且指數面臨月線 17118 點位置上檔極大壓力，加上融資餘額隨反彈迅速增溫、外資也未有顯著重返買方趨勢，籌碼面仍紊亂，建議逢反彈仍應保守應對。