〈台股盤前〉台積電喊漲帶動漲價題材 大盤反彈再挑戰月線反壓

台股在台積電 (2330-TW) 帶動下，市場也在進一步盤點上漲議題，包括航運、載板等報價漲勢兇猛族群，將有利台股大盤今 (26) 日向上再挑戰月線 17118.44 點反壓。

不過，證券分析師黃漢成說，如 Mini LED 等應用進入高度成長期，也見到營收成長正向趨勢，是值得留意的族群，至於相對的，就目前產業走勢來看，反彈走勢應逢高減碼雙 D、NB 與被動元件族群，主要在於產品跌價與需求不旺。

台股昨集中市場加權受領指數收在 17045.86 點，今天在美股收紅、台指期指數上漲帶動下，將有利於向上再挑戰月線 17118.44 點反壓區 。

今天早晨的美股收盤指數來看，道瓊指數上漲 39.24 點，或 0.11%，收在 35,405.5 點。那斯達克上漲 22.06 點，或 0.15 %，收 15,041.86 點。標普 500 指數上漲 9.96 點，或 0.22%，收 4,496.19 點。費城半導體指數上漲 27.2 點，或 0.81%，收 3,372.6 點。

在重要台股訊息部分，今年下半年高階鏡頭導入速度受疫情干擾，大立光 (3008-TW) 執行長林恩平指出，看起來 8 月接單比 7 月好，9 月高於 8 月，但下半年多是低規 6P 及 7P 鏡頭，導致 ASP(產品單價) 較低，連帶影響毛利率表現，希望透過良率及提高產能利用率，拉升毛利率。

長虹建設 (5534-TW) 董事長李文造指出，未來房價要便宜是不可能，以目前通膨、營造成本大增，加上資金寬鬆，預期台灣房市仍會緩漲。