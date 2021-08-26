抗癌鬥士的一哩路 你不孤單

文／理善國際關懷協會．林鳳

台灣十大死因之首是癌症，過去談癌色變認為癌症是絕症，民國八十六年腫瘤醫學專家、熱心公益的企業家，與王金平院長創立台灣癌症基金會，長期致力全民飲食防癌觀念，並成立癌友關懷教育中心，提供相關專業諮詢及服務。以現今醫療科技，癌症非絕症是可預防的，為提升健康品質並降低癌症發生率死亡率，從飲食防癌推動，到癌友後續照顧與權益爭取等，構築全民無癌的希望工程，一直是癌症基金會努力的目標。

防癌教育 倡議推廣

預防癌症，透過食育宣導與早期篩檢早期治療，可得到很好療效。為建立民眾與兒童防癌觀念，癌症基金會副執行長蔡麗娟說：在校園以輕鬆生活化的推廣，與媒體給力宣傳健康飲食『天天５蔬果』、『彩虹蔬果 579』；並加入國際抗癌聯盟，與美國癌症協會簽訂防癌共同宣言，積極參與世界抗癌會議，促使國內防癌工作與世界接軌。八月一日是世界肺癌日，台灣公衛界醫學界病友團體共同簽署，成立全台第一個肺癌存活率倍增倡議平台。

癌症治療成功因素，除罹癌期別與是否接受正規完整的治療，療程結束後之心理調適，飲食及生活習慣調整，對預後有直接明顯關係。基金會結合民間及醫界力量，推廣防癌觀念、提升防癌醫學研究；建立志工組織，提供癌症防治課程，定期至醫院進行病友關懷服務。辦理身心靈課程分享抗癌歷程，使癌友能舒緩治療過程的不適，得到康復的信心與能量。

愛的起點 熱愛生命

偏鄉弱勢族群長途就醫，需翻山越嶺舟車勞頓，讓原本樂觀的癌友心力交瘁，有時心想：「不知治療有沒有用？何時結束？身心疲累不想再醫治了。」所以癌友的一哩路，比一般人還艱辛還遙遠。癌友如何走過辛苦過程，除家人支持系統重要外，基金會為癌友提供全方位照護，透過醫師護理師營養師社工師心理諮商師等，從陪伴治療過程，提供專業資源連結轉介，到完成治療後持續關懷，輔導自我照護及調適生活方式，使癌友及家屬得到適用資訊與溫暖協助。

同路攜手同行，癌友相伴同心，更能增加抗癌信心。相同診斷互相支持鼓勵，那種力量真的是很大的，病友彼此的真心關懷，可獲得很大的抗癌力量與勇氣。藉由病友支持團體，紓解情緒不感孤單。所以開辦笑顏 (癌) 逐開社、腸相挺聯誼會、肺腑之言 (癌) 聯誼會等社團，提供多元活動與主題議題，促進經驗交流及生活調適學習；從飲食營養指導，到身心靈的康復過程，有瑜伽課、音樂治療、藝術治療，正面減壓等多元課程，讓肺癌病友提供知識及心路歷程，克服焦慮害怕徬徨無助，發揮互助扶持的力量，有正面激勵的作用。

抗癌鬥士 自信力量

許多民眾與企業秉持公益理念與社會責任，希望給癌友關懷與幫助；有些學童捐髮幫助癌友，都是滿滿的愛心。因治癌中病友有假髮需求，但預約後卻取消前來租借，發現常因距離遙遠、交通不便、治療虛弱成為取消主因。為助癌友積極面對治療，減輕偏鄉經濟負擔，選擇適合假髮增加自信與生活品質，蔡麗娟表示：為打破距離與時間限制，癌症基金會建立全台第一個線上假髮出借服務，讓癌友在線上選擇喜歡的假髮、試戴預約送到家的一站式服務。匯集數位力量用醫療級假髮，陪伴癌友找回治療意願與生活動力，積極邁向康復之路。

癌友願把抗癌過程變成助人行動力，成為志工服務其他癌友。基金會把他們的故事集結成書，最後加上癌症治療新知資訊，送到病友團體成為精神鼓勵與心靈支持。十大抗癌鬥士每年選拔已第十五屆了，分享罹癌經歷用積極的態度助人，變成有說服力的正面力量，同時也得到內在回饋，經過這樣的生命淬煉，更激發自我生命潛能，活出更精彩的人生。所以轉念看待罹癌過程，並非生命中最大挫折，而是一個化了妝的祝福，是生命中的大禮物，因這轉變使自己更成長，以這種陽光心情去抗癌，將有更好療效與生活品質，更重要的是能因此去助人使生命更有意義。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量．致力公益傳播美好。理周集團旗下品牌理財周刊與理善學院，歡迎公益演講與異業合作。www.wips.org.tw)

來源：《理財周刊》1096 期

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